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Мишустин прибыл в Нур-Султан

У председателя правительства РФ запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, также он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в среду с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабмина, у председателя правительства запланированы переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, также он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

По прилете у российского премьера состоятся переговоры с казахстанским коллегой. Мишустин и Мамин встретятся в международном финансовом центре "Астана". По итогам переговоров запланировано подписание совместных документов.

Во время визита планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
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