Новый посол Сомали вручил замглавы МИД РФ Богданову копии верительных грамот

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял в среду нового посла Сомали в России Хасана Абди Дауда, который вручил ему копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Были рассмотрены перспективы наращивания российско-сомалийского сотрудничества в различных сферах с упором на углубление политического диалога и расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей", - указали в министерстве.

Стороны также обменялись мнениями по проблематике продвижения общественно-политических процессов в Сомали. "При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка усилий сомалийцев по формированию демократических институтов власти в интересах обеспечения территориальной целостности, безопасности и суверенитета страны", - добавили в дипведомстве.