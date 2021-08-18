Володин предостерег от популизма в политике, который способствовал развалу СССР

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Развал СССР стал трагедией, к которой привели предательство элит, популизм и слабость лидера страны Михаила Горбачева. Такое мнение в среду выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что многопартийность и конкуренция в российской политике не дадут такому сценарию повториться.

"Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-м произошло предательство элитами интересов народа и государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера, в 1991 году руководители СССР "отсиделись в отпусках", а "партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан". "Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны. Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство", - уверен Володин.

Говоря о качествах, которыми должен обладать политик, Володин выделил порядочность, компетентность, "умение принимать решения и брать ответственность на себя", а также "эффективность, умение доводить начатое до конечного результата". "Но и этих качеств будет недостаточно без еще одного очень важного, без которого все они обесцениваются, - любовь к своей стране", - добавил спикер, выразив сомнения в том, что всеми этими качествами обладало руководство СССР в конце его существования.

"Именно поэтому очень важно, что сегодня нет монополии на власть, есть многопартийность. Важно, что есть конкуренция различных политических сил. Есть свобода слова. Но также важно, чтобы, используя все эти возможности, политики обладали теми качествами, о которых говорил выше", - указал Володин.

"Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна - Россия", - резюмировал он.