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Единый день голосования

Орловский избирком зарегистрировал 400 кандидатов в областной совет народных депутатов

Избирательная комиссия отказала в регистрации пяти кандидатам, 14 кандидатов утратили свой статус на этапе выдвижения

ТАСС, 18 августа. Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала 400 кандидатов для участия в сентябре в выборах областного совета народных депутатов седьмого созыва, сообщил облизбирком.

"На выборах депутатов Орловского областного совета 8 избирательными объединениями было выдвинуто 405 кандидатов и 15 кандидатов-самовыдвиженцев. 401 кандидат зарегистрирован, регистрация 1 кандидата аннулирована в связи с отказом кандидата от дальнейшего участия в выборах", - говорится в сообщении.

Избирательная комиссия отказала в регистрации пяти кандидатам, 14 кандидатов утратили свой статус на этапе выдвижения. Основными причинами отказа в регистрации стали непредставление необходимых документов и недостаточное количество достоверных подписей избирателей.

Одновременно с выборами в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияОрловская область
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