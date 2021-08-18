Лавров 19 августа проведет переговоры с главой МИД Ливии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры обсудят складывающуюся ситуацию в Ливии, включая пути ее комплексной нормализации в свете предпринимаемых коллективных усилий по продвижению межливийского переговорного процесса", - сообщили в российском дипведомстве.

"Рассматриваем предстоящий визит Мангуш в Москву в качестве важного шага на пути укрепления нашего конструктивного взаимодействия с Ливией", - добавили в МИД РФ.

После долгих лет двоевластия и раскола в Ливии в феврале текущего года после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.

Между тем пока ни участники Форума политдиалога, ни члены Палаты представителей (избранный парламент) не могут договориться о необходимых для этого правовых рамках и конституционной базе.