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Смена власти в Афганистане
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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Лидеры двух стран подчеркнули важность скорейшей нормализации обстановки в стране

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в среду обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанТаджикистанРахмон, ЭмомалиСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
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