Небензя заявил, что делегация России может принять личное участие в Генассамблее ООН

ООН, 18 августа. /ТАСС/. Российская делегация, возможно, примет личное участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Многие приезжают. Мы слышали, многие делегации будут представлены лично. Я думаю, включая нашу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно предварительной программе, президенты ряда стран, включая Бразилию, Венесуэлу, Киргизию, Ливан, Молдавию, Государство Палестина, Польшу, США, Турцию, Украину, Францию и Эстонию, планируют выступить на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, ожидаются выступления глав правительств Армении, Великобритании, Гаити, Грузии, Израиля, Италии, Канады, Пакистана и Японии.

Неделя высокого уровня Генассамблеи начнется 21 сентября.