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Патрушев заявил, что США продолжают попытки влиять на избирательные кампании в России

В самих Соединенных Штатах усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения, подчеркнул секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. США продолжают попытки вмешательства во внутренние дела России через своих политтехнологов и НКО, стремясь нагнетать напряженность в российском обществе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"Эти задачи у Вашингтона остаются", - ответил он на вопрос, пытаются ли США вмешиваться во внутренние дела России.

По словам Патрушева, "целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе".

При этом, продолжил секретарь Совбеза, "у самих Соединенных Штатов много проблем и без внешнего вмешательства". "Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - сказал Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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