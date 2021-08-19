Бурбулис считает, что Ельцин в период ГКЧП оказался абсолютно прав

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РСФСР Борис Ельцин оказался абсолютно прав в период ГКЧП, он сыграл выдающуюся роль в событиях тех дней. Такое мнение в четверг высказал государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис на конференции "История для будущего. Последние месяцы СССР. Август 1991".

По словам Бурбулиса, он советовал Ельцину не выходить на улицу из Белого дома. "Борис Николаевич категорически не послушал моего такого нервного совета, что нельзя идти ни на какой танк, ни на улицу. Мы не знаем, что задумано, мы не знаем, кто на крышах, какие снайперы, кто может быть среди этих прекрасных людей уже здесь на площади Белого дома", - сказал Бурбулис, подчеркнув, что Ельцин "категорически отверг любые рассуждения на эту тему".

"Невзирая на реальную опасность и огромный риск, в очередной раз он взял на себя ответственность, в очередной раз оказался в своей звериной политической интуиции абсолютно прав, потому что через несколько минут после этого выступления все СМИ (и отечественные, и зарубежные) начали трансляцию этих кадров, и весь мир узнал, что происходит на самом деле", - отметил соратник Ельцина. Через полчаса после этого, продолжил он, в приемную президента РСФСР стали поступать звонки "глав великих держав мирового сообщества, наших соратников и коллег из советского пространства".

По мнению Бурбулиса, Ельцин сыграл выдающуюся роль в августе 1991 года. "Это был подъем эпохи Ельцина по созданию достойного будущего нашей родины - России, всего мирового сообщества", - уверен Бурбулис. Он также назвал живое кольцо из защитников Белого дома "безупречным символом" истории страны.