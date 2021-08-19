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Единый день голосования

Почти 6 тыс. человек зарегистрировали кандидатами в Госдуму

Из них около 4 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и более 2 тыс. - по одномандатным округам, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила в четверг, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы зарегистрированы почти 4 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и более 2 тыс. - по одномандатным округам.

"У нас закончилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму 15 августа. В результате зарегистрировано 14 списков партий у нас, которые включают 3 910 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано 2 062 человека. Также зарегистрированы 11 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.

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