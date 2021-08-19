Почти 6 тыс. человек зарегистрировали кандидатами в Госдуму

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила в четверг, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы зарегистрированы почти 4 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и более 2 тыс. - по одномандатным округам.

"У нас закончилась регистрация кандидатов на выборы в Госдуму 15 августа. В результате зарегистрировано 14 списков партий у нас, которые включают 3 910 кандидатов. По одномандатным округам зарегистрировано 2 062 человека. Также зарегистрированы 11 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.