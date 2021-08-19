Захарова прокомментировала призывы пересмотреть решение о визе для журналистки Би-би-си

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия расценивает призывы пересмотреть решение о непродлении визы журналистке Би-би-си как попытку ввести общественность в заблуждение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Материалы, которые содержат такую тональность и такой посыл и совершенно, видимо, сознательно не собираются знакомить зрителя, читателя и аудиторию с сутью вопроса, мы рассматриваем как осознанную и циничную по своей сути попытку ввести в заблуждение широкую общественность относительно того, кто в реальности несет всю полноту ответственности за сложившуюся вокруг корреспондента Би-би-си ситуацию", - сказала она.

Захарова отметила, что Лондон подталкивал РФ к подобному развитию, поскольку "издевался над российскими корреспондентами". "Упорное нежелание различных посредников разобраться, кому именно следует адресовать свои претензии, только укрепляют нас в мысли об абсолютной сдирижированности этого концерта", - добавила дипломат.

По словам представителя МИД, попытки властей РФ преодолеть высокомерие британской стороны к российским СМИ и попрание свободы слова Лондоном исчерпаны. В связи с этим Москва считает ответную зеркальную меру в отношении представителя британских медиа единственным оставшимся способом реализовать права российских СМИ в Британии. "Возможно, это единственный способ привлечь внимание британской аудитории к тому произволу, который творит Лондон в отношении журналистов"- пояснила Захарова.

Она напомнила, что препятствий для получения Рейнсфорд российской визы не будет, если корреспонденты из РФ начнут получать британские визы. "Это дорога с двусторонним движением. <...> Те, кто так переживает за восстановление прав одних журналистов, при этом игнорируя притеснение других, по определению не могут называть себя защитниками свободы слова СМИ и плюрализма мнений. Раз беретесь защищать, защищайте всех", - резюмировала дипломат.

Виза Сары Рейнсфорд истекает, по информации Bloomberg, 31 августа.