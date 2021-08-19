Захарова заявил, что Россия призывает стороны конфликта в Эфиопии объявить перемирие

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия призывает правительство Эфиопии и Народный фронт освобождения Тыграя объявить перемирие. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что объявление перемирия с обеих сторон - это единственный разумный путь прекращения кровопролития и улучшения гуманитарной обстановки, поэтапной социально-экономической стабилизации и возвращения внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания. Мы призываем международное сообщество и региональные организации поддержать шаги эфиопского правительства по нормализации ситуации в Тыграе в целях возвращения этого региона к миру, восстановления нормальной жизни населения", - сказала она. Захарова добавила, что в урегулировании внутриэфиопского конфликта решающую роль должны сыграть сами эфиопы при содействии в первую очередь африканского сообщества.

Как указала дипломат, Москва внимательно следит за развитием военно-политической обстановки в Эфиопии. "Там в последнее время участились вооруженные столкновения между правительственной армией и отрядами Народного фронта освобождения Тыграя, - отметила она. - Народный фронт продолжает боевые действия, установив контроль над рядом областей не только Тыграя, но и соседних провинций Афар, Амхара, ранее не затронутых конфликтом".

По ее словам, озабоченность вызывает создаваемая рядом международных СМИ токсичная атмосфера вокруг конфликта. "Мы полагаем, что безответственные комментарии некоторых журналистов не способствуют урегулированию конфликта и лишь подогревают имеющиеся разногласия, препятствуют выходу сторон на взаимоприемлемые развязки", - подчеркнула она.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. Как сообщил в минувший понедельник представитель сил обороны Тыграя Гебре Гебрецадик, в ходе операции были убиты 4 723 военнослужащих эфиопских правительственных сил, еще 5 589 ранены. Данные о потерях среди повстанцев он не привел.