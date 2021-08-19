Захарова: северные конвои служат примером успешного сотрудничества ради общих целей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Отмечаемое в августе нынешнего года 80-летие формирования и прибытия в Советский Союз первого Северного конвоя из Великобритании служит очередным напоминанием о бессмертном подвиге героев совместной борьбы с фашизмом и является ярким примером успешного многостороннего сотрудничества ради достижения общих цели. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"В России всегда с благодарностью будут вспоминать о том, как в самые тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны участники антигитлеровской коалиции протянули Советскому Союзу руку помощи, - отметила она. - Дальнейший ход войны показал, что значительный вклад Северных конвоев в успех совместной борьбы с общим врагом нельзя переоценить. История Северных конвоев - это неотъемлемая часть летописи российско-британских отношений, яркий пример успешного сотрудничества Москвы и Лондона, основанного на взаимоуважении, равноправии и общности интересов".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание, что "в эти дни в России и Великобритании отдают дань памяти героизму и самоотверженности участников конвоев, подвиг которых на просторах Северной Атлантики навечно вписан золотыми буквами в историю освобождения Европы от нацизма". В этой связи дипломат напомнила, что 12 августа в Ливерпуле по случаю 80-летия первого Северного конвоя были организованы памятные мероприятия с участием представителей российского посольства, британских властей и дипкорпуса, а в период с 29 по 31 августа юбилейные торжества, посвященные этой дате, состоятся также в Архангельске. По ее словам, в числе основных меропрятий там запланирована международная научно-практическая конференция, выставка и фестиваль военно-духовых оркестров.

О Северных конвоях

Северные конвои, которые в Великобритании называют Арктическими конвоями, - применявшийся во время Второй мировой войны способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировались в Ливерпуле и в бухте Лох-Ю в Великобритании, а также в Рейкьявике и других портах Исландии. Их путь лежал вокруг оккупированной Норвегии, через Северную Атлантику. Расстояние до портов Мурманска, Архангельска и Молотовска (Северодвинска) суда преодолевали за 10-14 суток.

Планирование и командование конвоями осуществляло адмиралтейство Великобритании. Транспортные суда принадлежали СССР и союзникам, в основном Великобритании, США и Канаде, их прикрытие обеспечивали главным образом британские ВМС. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли Северного флота ВМФ СССР.

Первый конвой, получивший название "Дервиш", был сформирован в Ливерпуле 12 августа и отправился в Северную Атлантику из Исландии 21 августа 1941 г. В порт Архангельска он прибыл 31 августа. Всего с августа 1941 г. по май 1945 г. был проведен 81 конвой (в СССР - 42 конвоя, из СССР - 39) или более 1,4 тыс. судов. В советские порты доставлено 4,2 млн т грузов, в том числе 7 тыс. самолетов и 5 тыс. танков.