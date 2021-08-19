В МИД РФ заявили, что ситуация в Карабахе почти спокойная

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Обстановка в Нагорном Карабахе остается относительно спокойной, отдельные инциденты, возникающие из-за острого дефицита доверия Баку и Еревана, оперативно разрешаются в рабочем порядке. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в Баку, и в Ереване в целом высоко оценивают стабилизирующую роль нашей страны, российского миротворческого контингента, который размещен в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения сторон и Лачинского коридора. Благодаря действиям наших миротворцев на земле обстановка в регионе значительно улучшилась, она остается относительно спокойной", - сказала она.

"Данные о возвращающихся в свои дома беженцах регулярно размещаются на сайте министерством обороны нашей страны. И отдельные инциденты удается оперативно решать в рабочем порядке. Причины их возникновения - острый дефицит доверия в отношениях Баку и Еревана", - продолжила дипломат.

По словам Захаровой, ситуация в Закавказье находится в центре постоянного внимания российской стороны. И безусловным приоритетом является реализация трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021. Она добавила, что контакты на высшем и высоком уровне с Баку и Ереваном осуществляются регулярно. Необходимая работа непрерывно ведется по линии внешнеполитических, оборонных, пограничных ведомств, а также посольствами, продолжила дипломат.

Захарова подчеркнула, что в России выступают за комплексное оздоровление азербайджано-армянских отношений. "И, конечно, мы эту позицию доводим и до Баку, и до Еревана, в том числе на высшем и на высоком уровнях. Мы призываем обе стороны как можно скорее устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, обменяться военнопленными по формуле "всех на всех", картами минных полей в полном объеме", - указала она.

"Хотелось бы отметить абсолютную контрпродуктивность конфронтационной или тем более воинственной риторики, к которой иногда прибегают политические деятели стран Закавказья. Это бьет непосредственно в одну точку и наносят ущерб достижению устойчивого результата", - продолжила Захарова.

Оказание содействия

Комментируя недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку рассчитывает, что Россия не будет поставлять вооружение Армении, Захарова отметила, что "осуществление Россией поставок вооружений за рубеж является ее суверенным правом". "Мы много что читаем, слышим на этот счет, но хотелось бы обратить внимание, что у нас данное взаимодействие налажено и с Арменией, и с Азербайджаном. При этом мы учитываем необходимость поддержания баланса сил в регионе", - подчеркнула она.

Она также отметила, что МВД России неоднократно обращалось к Еревану и Баку с призывом воздержаться от применения силы и задействовать исключительно политико-дипломатические средства для снижения напряженности. "Акцентировали контрпродуктивность использования конфронтационной риторики в сложившихся условиях. И мы по-прежнему исходим из того, что долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать этому процессу необходимое консультативное содействие", - заключила дипломат.