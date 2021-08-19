Небензя заявил, что потенциал террористов в Сирии благодаря России существенно снизился

ООН, 19 августа. /ТАСС/. Потенциал террористов в Сирии существенно снизился благодаря российским и сирийским военным, однако борьбу осложняют попытки выставить некоторые группировки в качестве политической оппозиции. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Благодаря последовательным усилиям российских и сирийских военных за последние годы удалось существенно ослабить потенциал террористических организаций, орудующих на территории Сирии, в особенности ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), - сказал он. - Вместе с тем отдельные террористические ячейки продолжают свою активность и все еще представляют серьезную угрозу".

По словам постпреда РФ, наиболее многочисленной остается сформированная на базе "Джебхат ан-Нусра" группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (обе запрещены в РФ). "По различным оценкам, ее численность составляет от 10 до 15 тыс. Осложняют борьбу с этой террористической организацией попытки выставить ее в качестве некой политической оппозиции", - отметил он.

"Еще одна террористическая организация, продолжающая создавать опасность в регионе, это "Хурас ад-Дин" являющаяся "филиалом" "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии, - обратил внимание Небензя. - Она насчитывает, по различным оценкам, от 3,5 до 5 тыс. человек, половина из которых - это иностранные террористы-боевики".

Россия продолжает оказывать необходимое содействие сирийским властям в противодействии террористам, заявил посол.