Пискарев: комиссия Думы все еще не получила ответ на обращение в ОЗХО по Навальному

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ответы на вопросы о произошедшем с Алексеем Навальным год назад "до сих пор скрывают не в России, а за рубежом", комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России все еще не получила ответы на обращения в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, его слова приводятся в пятницу в Telegram-канале комиссии.

"В ответ до сих пор тишина и невнятное бормотание о технических ошибках со стороны официальных лиц. Тишина очень красноречивая. Ведь появляется все больше свидетельств, что там, на Западе, каким-то образом знали о предстоящем "отравлении" заранее", - заявил глава комиссии.

Думская комиссия в июле направила обращения гендиректору ОЗХО Фернандо Ариасу и главе Бундестага Вольфгангу Шойбле. Депутаты попросили разъяснить возникновение временных несостыковок в проекте доклада ОЗХО в части об утверждаемом отравлении Навального, которые, по их мнению, свидетельствуют, что инцидент был "срежиссированной кампанией по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества". Как напомнил Пискарев, вопросы возникли к тому, почему ОЗХО уже 20 августа, когда Навальный еще был только доставлен с самолета в больницу, а врачи еще не поставили диагноз, "направила в Германию своих специалистов расследовать отравление российского гражданина боевым отравляющим веществом".

Он также обратил внимание на тот факт, что английская организация Amnesty International выпустила заявление о том, что Навальный был отравлен, "уже через несколько часов после его госпитализации, когда никто еще не знал, что случилось".

"Ответы на вопросы, что же это было на самом деле, до сих пор скрывают не в России, а за рубежом, чем больше возникает вопросов, тем больше информационного шума в ответ, и ни слова по существу", - добавил он. Пискарев напомнил, что в России по-прежнему ждут ответы Бундестага и ОЗХО на обращения думской комиссии и Генпрокуратуры.