Памфилова: наблюдатели от "Голоса" не будут поражены в правах на выборах в сентябре

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что наблюдатели от движения "Голос", включенного в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, смогут присутствовать на избирательных участках на выборах в сентябре, они не будут поражены в правах из-за своего статуса.

"Насколько я знаю, в активе этого движения сейчас около 50 человек, я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. И Григорий Аркадьевич [Мельконьянц, сопредседатель движения "Голос"], и его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда они считают нужным, могут принимать участие в видеонаблюдении. В данном случае они в правах своих не поражены", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

По ее словам, Мельконьянц - "очень профессиональный электоральный эксперт". "Он очень часто буквально под микроскопом изучает все наши документы, поэтому он по каждому поводу пишет нам свои замечания, мы ему отвечаем", - отметила глава ЦИК.

Минюст внес общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в созданный в 2021 году реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Это движение стало первым в новом реестре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.