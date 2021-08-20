Памфилова: ЦИК создаст безопасные условия для иностранных наблюдателей на выборах в Думу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центризбирком России создаст безопасные условия для нахождения миссий зарубежных наблюдателей на выборах депутатов Госдумы, они смогут посещать любые регионы РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас [на выборах в Госдуму] будут очень представительные миссии иностранных наблюдателей. Мы для них создадим все необходимые условия, связанные с безопасностью и с тем, чтобы они могли посещать любые регионы так, как это было всегда. Но мы очень жалеем, что миссия ОБСЕ почему-то именно в отношении России поменяла формат и подходы к этому", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

По ее словам, в комиссии "были бы рады видеть и миссию наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", но организация ранее отказалась от наблюдения за выборами в РФ. Памфилова добавила, что квота в количестве 50 наблюдателей, предложенная ОБСЕ, гораздо больше числа наблюдателей, которых организация направляла "в другие страны в течение этих двух лет пандемических". "Это довольно большое количество людей. Им же это не помешало сделать полноценные выводы о выборах, когда они посылали во время пандемии миссии в количестве нескольких человек. Они сделали полноценные выводы о том, как прошли выборы", - отметила глава ЦИК.

"Пандемия накладывает свои ограничения, мы это видим в том числе у нас. Ограничения, связанные с пандемией, в предыдущих 20 странах представители БДИПЧ ОБСЕ почему-то признавали и направляли ограниченные миссии, а почему-то в отношении России они считают, что у нас или пандемии с их точки зрения нет, или почему Россия из этого ряда выбивается? Они нарушили свою же логику", - заключила Памфилова.

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано 4 августа на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.