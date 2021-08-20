Захарова: мероприятия в день памяти павших показали отсутствие раскаяния у властей Японии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Памятные мероприятия в Токио вновь показали отсутствие раскаяния у руководства Японии за развязывание Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание на проведенные в Токио 15 августа этого года официальные мероприятия по случаю так называемого дня поминовения павших в войне и мольбы о мире. С сожалением констатируем, что в очередной раз в выступлениях японского руководства не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивных действий в отношении соседних стран, - отметила дипломат. - Вместо этого вновь звучали двусмысленные выражения "сильной скорби в связи с невосполнимой утратой многочисленных жизней", которые относились исключительно к своим соотечественникам без упоминания миллионов погибших от рук японских милитаристов в Китае, Корее, государствах Юго-Восточной Азии, не говоря уже о советских людях".

По словам Захаровой, высказывания политиков и многочисленные комментарии в СМИ говорят о том, что в Токио "по-прежнему не испытывают угрызений исторической совести по поводу действий японской военщины по построению нового порядка в Великой Восточной Азии", а сожалеют лишь о том, что в свое время страна выбрала "неправильное направление" агрессии и в итоге проиграла войну". "Кроме того, в привязке к дате 15 августа представители кабинета министров Японии совершили практикуемое ежегодно посещение святилища Ясукуни, где возносятся молитвы за "отдавших жизни за Японию воинов", среди которых и казненные по приговору Токийского трибунала военные преступники класса "А". Подобные действия японских официальных лиц не могут не вызывать осуждения", - продолжила она.

Как подчеркнула Захарова, Москва с возмущением отмечает звучащие в Японии обвинения в адрес России и СССР "в якобы противоправном характере вступления страны в войну "в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете" и "нелегитимной оккупации" южных Курил". "В связи с этим хотели бы напомнить, что объективную и единственно верную оценку событий и итогов Второй мировой войны можно найти в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов", - указала дипломат.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.