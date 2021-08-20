Избирком Петербурга обязал ТИК вновь рассмотреть вопрос о регистрации Булановой на выборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия Петербурга обязала ТИК №17 перепроверить подписи кандидата в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по округу №7 Татьяны Булановой, которой ранее было отказано в регистрации из-за признания около 18% подписей избирателей, собранных в ее поддержку, недействительными. Об этом в пятницу на заседании сообщил член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа.

ТИК №17 на один день нарушила сроки принятия решения о регистрации Булановой или отказе в ней. Вместо положенных 10 дней результаты рассмотрения стали известны на 11-й день после приема необходимых документов, а это за рамками срока, установленного законодательством Санкт-Петербурга. Кроме того, заверенные ведомости проверки подписных листов должны были быть переданы кандидату не позднее 9 августа. В связи с этим члены горизбиркома единогласно приняли решение о перепроверке подписей.

"Можно предположить, что даже при соблюдении всех требований количество недействительных подписей у кандидата будет более необходимого для регистрации, но тем не менее их необходимо должным образом установить, посчитать. Должным образом оформить результаты проверки. В связи с чем предлагается проект, к которому пришла рабочая группа, а именно - жалобу частично удовлетворить, признать незаконным бездействие, связанное с нарушениями срока, решение отменить и повторно рассмотреть вопрос", - сказал он.

В результате решение ТИК №17 от 12 августа об отказе Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Закособрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 было отменено. Территориальную избирательную комиссию обязали повторно рассмотреть вопрос о регистрации Булановой кандидатом в депутаты не позднее, чем через пять дней со дня принятия настоящего решения.

16 августа Буланова подала в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобу на отказ территориального избиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Заксобрания, поскольку 12 августа ТИК №17 утвердила решение об отказе в регистрации ее кандидатом в депутаты. Как отмечала на заседании председатель рабочей группы по проверке подписных листов Александра Виноградова, среди предоставленных на проверку 1,2 тыс. подписей было выявлено 234 недостоверных (18,4%).

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.