Лавров поздравил с назначением нового главу МИД Армении Мирзояна

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание Арарату Мирзояну в связи с назначением на должность главы МИД Армении и пригласил в Москву для проведения переговоров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Верю в то, что эффективная кооперация Москвы и Еревана в решении региональных вопросов, согласованность позиций на многосторонних площадках и неуклонное претворение в жизнь евразийских интеграционных проектов будут и дальше способствовать укреплению союзнического духа наших отношений и российско-армянской дружбы. Приглашаю вас в Москву в удобное время", - отмечается в поздравительном послании Лаврова.

Бывший спикер парламента Арарат Мирзоян 19 августа указом президента Армена Саркисяна был назначен министром иностранных дел республики.