Путин проведет 23 августа встречу с королем Иордании

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 августа проведет встречу с королем Иордании Абдаллой II, который посетит РФ с визитом. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, в понедельник будет рабочая встреча", - ответил Ушаков на вопрос, планируется ли визит короля Иордании в Россию на следующей неделе и его контакты с российским лидером.

11 июня Путин и король Иордании обсудили по телефону консолидацию усилий в борьбе с коронавирусом, а также актуальные региональные темы, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, сообщала пресс-служба Кремля.