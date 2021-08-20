Путин заявил, что в России всегда будут рады Меркель как желанному гостю

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России Ангеле Меркель всегда будут рады как желанному гостю, в том числе после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ.

"Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в пятницу в Кремле.

По его словам, переговоры с Меркель "по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке".

"Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", - пояснил президент РФ.

Он подчеркнул, что "не может не вызывать уважения" то, что Меркель 16 лет возглавляет правительство ФРГ, "уверенно руководит одной из крупнейших, ведущих стран Европы, и она по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров".