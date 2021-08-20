Путин: ситуация в Белоруссии должна решаться исключительно без вмешательства извне

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и без вмешательства извне. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему", - отметил российский лидер, говоря о вопросах, которые обсуждались на встрече.

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства", - подчеркнул Путин.