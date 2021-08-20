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Путин: борьба с коррупцией не должна использоваться как инструмент политической борьбы

Президент РФ также указал, что с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Борьба с коррупцией - важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Россия будет делать все для искоренения коррупции в стране, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

"Борьба с коррупцией - очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода, - сказал Путин. - Хотя сама по себе борьба с коррупцией - чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаем большое значение и будем делать все для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова".

Президент РФ также указал, что с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. "Это одно из важнейших условий, чтобы эта борьба была эффективной", - подчеркнул Путин

Ранее президент РФ утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции. Аналогичным образом должны быть актуализированы региональные и иные антикоррупционные программы.

Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции поручено ежегодно рассматривать доклад своей рабочей группы о реализации мероприятий национального плана.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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