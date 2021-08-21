В Крыму предложили в ответ на санкции превратить квартиру Зеленского в студию телеканала

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Квартира Зеленского в Крыму может быть переоборудована под студию местного телеканала "Крым 24". Такую инициативу после новых санкций, введенных Украиной, озвучил в субботу журналистам советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел персональные санкции против ряда граждан РФ, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Ограничения вводятся на пять лет и предполагают запрет на владение имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества.

"Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов Совбеза, который принял решение. Хватит миндальничать! Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала "Крым 24", метраж позволяет", - сказал Крючков. Он также предложил передать недвижимость других украинских политиков газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам Крыма для создания домов отдыха и пансионатов для своих сотрудников.

Говоря об эффекте от украинских санкций, Крючков отметил, "результат нулевой, но для пиара "Крымской платформы" пойдет".

Украина начала вводить санкции в отношении граждан и компаний России в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Санкции вводились и продлевались неоднократно. Первые указы подписывал занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, продолжает это делать и действующий президент Владимир Зеленский.