Замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН обсудили ход подготовки к выборам в Ливии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в субботу по телефону со спецпосланником генсека ООН по Ливии Яном Кубишем подготовку к предстоящим в конце этого года президентским и парламентским выборам в этой стране, а также вопросы укрепления режима прекращения огня.

"В ходе обстоятельной беседы был обсужден комплекс вопросов, связанных с продвижением процесса ливийского урегулирования в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблематике подготовки к проведению 24 декабря с. г. президентских и парламентских выборов в Ливии, включая разработку и принятие соответствующей законодательной базы", - говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Кроме этого, стороны также обсудили вопросы укрепления режима прекращения боевых действий в Ливии и перспективы "создания объединенных вооруженных сил в стране с опорой на работу межливийского Совместного военного комитета "5+5" (по пять военных от формирований Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и от Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара).

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку решения ключевых вопросов национальной повестки дня самими ливийцами на консенсусной основе при необходимом содействии международного сообщества и центральной роли ООН и ее Совета Безопасности", - информировали на Смоленской площади.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "5+5" подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей является объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.