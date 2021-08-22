Во всемирном конгрессе российских соотечественников в октябре ожидается участие Путина

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. МИД РФ подготовит ряд предложений к запланированному на октябрь Всемирному конгрессу российских соотечественников, где ожидается участие президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в воскресенье глава министерства Сергей Лавров на встрече главы государства с представителями партии "Единая Россия".

"Еще одно направление - это российские соотечественники за рубежом. <...> Мы готовим целый ряд предложений, которые касаются в том числе защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эта задача актуальна не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились. Обо всем этом мы рассчитываем поговорить на запланированном на октябрь этого года с вашего согласия и ожидаемым вашим участием очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников и подготовим заблаговременно соответствующие предложения", - сказал глава МИД РФ, обращаясь к Путину.

"Рассчитываем, что "Единая Россия" также примет участие в этих мероприятиях", - добавил министр.

По его словам, российские соотечественники искренне заинтересованы в том, "чтобы использовать свой потенциал в странах, где они сейчас проживают", для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Их участие в таких акциях, как "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка", несет в себе "не только символический заряд", но и помогает отстаивать "ценности русского мира", уверен глава МИД.

"Не зря в тех же Соединенных Штатах пытаются полицейскими методами ограничить возможность такие акции проводить", - заключил Лавров.