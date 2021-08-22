Захарова указала на отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Меркель и Зеленского

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что флаг Евросоюза на пресс-конференции по итогам переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве отсутствовал. Об этом она написала в воскресенье в своем Telegram-канале .

"Обычно за канцлером ФРГ, как и другими представителями ЕС, всегда стоят и национальный флаг, и флаг Евросоюза. Но в Киеве флаг ЕС за канцлером на ставят. Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой стравил еэсовскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили", - говорится в соответствующем посте в социальной сети.

Она также отметила, что "в Киеве сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге". "Интересно, почему? Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС", - предположила Захарова.

Встреча Меркель и Зеленского прошла в воскресенье в Киеве.