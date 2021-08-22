Грушко заявил, что НАТО вечно находится в поиске доказательств своей востребованности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. История НАТО показывает, что данная организация постоянно находится в поиске доказательств собственной востребованности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"История НАТО - это, собственно, история поиска доказательств собственной востребованности", - сказал Грушко. По его словам, после выхода из холодной войны СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора НАТО оказалась "как рыба, выброшенная на сушу". "И чтобы не оказаться на обочине истории и сгенерировать эту самую востребованность, которую можно было бы предъявить общественному мнению, придумали "политику открытых дверей", нарушив тем самым обещания, данные в свое время западными лидерами Михаилу Горбачеву", - отметил замминистра.

По словам Грушко, процесс расширения НАТО на восток перечеркнул саму возможность формирования подлинно коллективной системы безопасности в Европе и Евроатлантике. "Это, кстати, ослабило безопасность и самого НАТО, создавая для альянса уязвимость", - указал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что уязвимость членов альянса в Балтийском регионе используется ими в качестве основного аргумента в борьбе за ресурсы, военную активность и военные бюджеты. По его словам, к дестабилизирующим последствиям в Европе привели "игры с нулевым исходом" и "логика геополитического соревнования". В плане вопросов военного строительства сейчас происходит выход на схемы холодной войны, заявил дипломат. "А из уроков истории мы прекрасно помним, что переломить эту спираль враждебной политики и враждебного военного планирования очень сложно. Стоит ли все это того, чтобы доказывать востребованность НАТО?" - добавил Грушко.

Дипломат отметил, что после расширения НАТО продолжило доказывать свою востребованность гуманитарными интервенциями и операциями в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии. По его словам, "возник очередной смысловой вакуум" на фоне "катастрофических последствий" операций. Его, отмечает Грушко, решили заполнить "возвращением к истокам" и "стряхнули пыль" с концепции "угрозы с востока".

Грушко подчеркунл, что госпереворот на Украине и последующие события использовались "в качестве идеологического оправдания возвращения к исходному предназначению времен 1949 года". Завершение афганской истории, подводящее черту под эпохой больших операций, по его мнению, может привести к тому, что "российскую угрозу" будут "раздувать еще больше".