Грушко: РФ рассчитывает на скорое взаимное с ЕС признание сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Евросоюз могут оперативно взаимно признать сертификаты о вакцинации, если в вопрос не вмешается политика. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, и, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны", - сказал он.

Замглавы МИД констатировал, что переговоры по этой теме идут пока "ни шатко ни валко". "Рассчитываем на то, что эти консультации приведут к искомому результату. Считаем, что, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у нас есть все шансы договориться", - подчеркнул Грушко.