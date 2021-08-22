Грушко: созыв Совета Россия - НАТО не имеет смысла без контактов по линии военных

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия не выступает против самой идеи проведения заседания Совета Россия - НАТО, но считает это бессмысленным без возобновления контактов по военной линии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

Он напомнил, что совет создавался для выполнения двух функций: совместного мониторинга горизонта безопасности и управления конкретными проектами. "Планировалось, что мы будем совместно выявлять общие угрозы, а затем обсуждать, как вместе противостоять им <…> Кроме того, Совет Россия - НАТО должен был работать над преодолением наследия холодной войны, для этого были созданы рабочие группы по военной транспарентности, вопросам, связанным с военной деятельностью, маневрами и так далее, - пояснил замминистра. - В 2014 году НАТО отказалось от всяких контактов с нами по военной линии. А как можно без военных обсуждать вопросы, касающиеся безопасности, тот же Афганистан?"

"Мы не против заседания как такового. Но мы должны четко понимать, что оно даст", - добавил он. Россия, как отметил Грушко, в 2019 году сама стала инициатором проведения заседания совета, чтобы обсудить ситуацию после выхода США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Впоследствии мы предложили НАТО ввести мораторий на размещение таких ракет, однако альянс его отверг. Как и множество других наших инициатив", - указал высокопоставленный дипломат.

"Мы часто слышим со стороны НАТО призывы к деэскалации, слова о необходимости укрепления инструментов избежания опасных инцидентов военного характера и неправильного прочтения военных намерений друг друга. Мы с этим абсолютно согласны", - заявил Грушко. По его словам, именно по этой причине Россия предложила странам НАТО отодвинуть границы учений на "определенное расстояние от рубежа соприкосновения".

Кроме этого, российская сторона высказала западным партнерам конкретные соображения о предотвращении опасных военных инцидентов, "в частности путем установления минимально разрешенных дистанций сближения между боевыми самолетами и боевыми кораблями". Москва была готова продолжать консультации по вопросам укрепления безопасности в воздушном пространстве над Балтийским морем. "Но, к сожалению, никаких признаков того, что НАТО готово двинуться навстречу нашим предложениям и вступить в диалог, по существу не было. Как я уже сказал, в НАТО вообще не хотят возобновлять контакты по военной линии. Какой тогда смысл созывать Совет Россия - НАТО?" - задался вопросом замглавы МИД РФ.

Грушко добавил, что обсуждать с НАТО ситуацию на Украине так же не имеет смысла. Он пояснил, что страны Альянса обсуждают этот вопрос дважды в неделю в рамках ОБСЕ, и позиция блока Москве хорошо известна. "Дополнительное обсуждение этой темы в рамках Совета Россия - НАТО ничего не даст", - заключил замминистра.