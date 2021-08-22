Грушко: участие стран ЕС в "Крымской платформе" негативно скажется на диалоге РФ и ЕС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Участие европейских стран и представителей Евросоюза в форуме "Крымская платформа" будет иметь негативное влияние на отношения между РФ и ЕС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"Негативно [скажется], конечно, и те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают", - сказал он, отвечая на вопрос, как повлияет участие лидеров стран ЕС в форуме.

По словам Грушко, Москва будет расценивать форум как "политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан".

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".