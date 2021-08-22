Грушко заявил, что процедура странового мониторинга ПАСЕ устарела

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Страновой мониторинг ПАСЕ лишь закрепляет искусственное разделение стран на "учеников" и "учителей", эта процедура устарела. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ".

"В целом же процедура странового мониторинга - это давно устаревший инструмент. Он неэффективен, а только закрепляет вот это искусственное разделение государств на тех же самых "учителей" и "учеников". Давно пора переходить на тематический мониторинг по общим проблемам, скажем по борьбе с наркотиками, который не должен исключать какие-либо государства. Это придало бы больший вес самим этим докладам", - сказал он.

По словам Грушко, спецдокладчики ПАСЕ могут написать одно, но, согласно правилам ассамблеи, в этот доклад можно вставлять любые поправки, чем пользуется большинство. "В конечном счете эти доклады приобретают такой вид, который не позволяет их использовать по назначению. В любом случае страновый мониторинг не может превращаться в такую новогоднюю елку, на которую можно навешивать игрушки. Мы, конечно, продолжаем сотрудничать с докладчиками, но будем продолжать добиваться исправления географических и функциональных кренов мониторинговой деятельности Совета Европы", - добавил замглавы МИД РФ.