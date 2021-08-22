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Грушко заявил, что Запад ослабляет востребованность ОБСЕ

Некоторые западные страны используют ОБСЕ как структуру для реализации своих геополитических проектов, считает заместитель министра иностранных дел РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко считает, что некоторые страны Запада используют ОБСЕ в качеству структуры для реализации собственных геополитических проектов, ослабляя тем самым ее востребованность. Об этом дипломат заявил в интервью газете "Коммерсантъ".

По мнению Грушко, так, в частности, поступают страны ЕС, США, Канада. Они, по словам дипломата, пытаются использовать ОБСЕ "для оказания давления на страны к востоку от Вены". "Им важно, чтобы механизмы ОБСЕ так или иначе были заточены под обслуживание их геополитического проекта, - сказал Грушко. - Это, конечно, ослабляет востребованность самой ОБСЕ как системообразующей организации в Европе".

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РоссияГрушко, Александр Викторович
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