Лавров: заявления Зеленского в отношении русских разжигают межнациональную рознь

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном в понедельник интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России". Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", - указал глава дипведомства.

Министр подчеркнул, что действия Киева "по насаждению на Украине идеологии национальной нетерпимости, прежде всего по отношению к русским", Москва квалифицирует как "абсолютно неприемлемые".

Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. По его словам, Донбасс "никогда не будет русской территорией", а "без Украины цивилизации не будет".

Принцип "тихой дипломатии"

Как сообщил Лавров, "тихая дипломатия", на которую часто ссылаются высокопоставленные деятели западных стран, добиваясь договоренностей без лишней публичности, не сработает применительно к украинским реалиям.

По словам министра, "продолжающаяся деградация в сфере соблюдения основных прав человека на Украине не может не тревожить". Он напомнил, что 21 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины". "Вкупе с принятыми ранее законами о госязыке и образовании он существенно ущемляет интересы русских, венгров и других народов, исторически населяющих земли современной Украины, - подчеркнул Лавров. - По сути, речь идет об искусственном делении людей на категории с отличающимся набором прав, что очень напоминает теорию и практику нацистской Германии".

Как отметил глава российского министерства, Москва "неоднократно привлекала к подобным эксцессам внимание профильных международных структур", в частности в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ЮНЕСКО. "Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков. Так называемая тихая дипломатия, на которую любят ссылаться наши западные коллеги, применительно к Украине явно не сработает", - указал Лавров.

По его словам, попытки стран Евросоюза "келейно договориться с Киевом о выводе языков ЕС из-под рестрикций, оставив под запретом только русский язык", приводят к "двойной дискриминации русскоязычных граждан Украины по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС".

"По закону Украины "Об образовании" с 1 сентября 2020 года в стране были полностью ликвидированы русскоязычные школы. Дети могут получать образование на родном языке только в начальной школе (с 1 по 4 классы) при обязательном углубленном изучении украинского, - напомнил министр. - При этом для школьников, обучающихся на официальных языках стран - членов ЕС, предоставлена отсрочка до 2023 года. Русскоязычным учащимся в такой отсрочке было отказано".

Право коренных народов

Еще одним "исключением" из "тотальной украинизации" глава российского МИД назвал "декларирование права "коренным народам" Украины, к которым Киев причислил только крымских татар, караимов и крымчаков", получить возможность проходить обучение на своих языках. Министр привел статистику численности населения этих народов, проживающих на Украине: крымских татар - 3 тыс. человек (из 280 тыс.), караимов - около 400 человек (из 2 тыс.), крымчаков - около 120 человек (из 1,5 тыс.).

"Хотелось бы напомнить, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны, - указал Лавров. - Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств".