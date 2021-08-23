Мишустин поручил создать проектный офис по оценке развития регионов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в Координационном центре правительства проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов. Об этом в понедельник сообщается на сайте кабмина.

"Заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко, заместителю председателя правительства - руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко представить предложения по численности, функционалу и финансовому обеспечению деятельности соответствующего проектного офиса", - говорится в списке поручений председателя кабмина в связи с введением в России института кураторства федеральных округов вице-премьерами. Срок исполнения установлен до 1 октября.

Кроме того, Минэкономразвития необходимо до 1 ноября актуализировать методики подготовки региональных документов стратегического планирования и обеспечить их увязку с федеральными нормативными актами, направленными на достижение национальных целей развития.

Поручение закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами во время прямой линии дал президент России Владимир Путин. В июле Мишустин распределил новые обязанности между своими заместителями.

Виктория Абрамченко назначена ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов - за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова - за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко курирует Центральный федеральный округ, Александр Новак - Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев - Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин - Южный федеральный округ. В ведении Дмитрия Чернышенко находится Приволжский федеральный округ.