Патрушев примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС по безопасности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник в режиме видеоконференции примет участие в 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Планируется обсудить вызовы и угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности на современном этапе", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча пройдет под председательством индийской стороны.

Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась к организации в декабре 2010 года, до этого она называлась БРИК). Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.