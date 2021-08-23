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Аксенов: проведение форума "Крымской платформы" лишено здравого смыла

Глава республики подчеркнул, что у Украины нет шансов и способов вернуть Крымский полуостров под свой контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Проведение в Киеве форума "Крымской платформы" лишено логики и здравого смысла. У Украины нет шансов и способов вернуть Крымский полуостров под свой контроль, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" глава Крыма Сергей Аксенов.

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"Что они хотят делать на этой "крымской платформе", мне непонятно. Собирают там союзников, вынашивают планы, какие-то козни. <…> Показывают жителям Украины, что они якобы что-то делают, чтобы что-то вернуть назад, но никаких способов, шансов у них нет. Логики никакой и здравого смысла в этой "Крымской платформе" нет", - сказал Аксенов.

Саммит так называемой крымской платформы открылся в понедельник в Киеве. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге, как объявили организаторы, согласие приехать выразили представители около 40 стран и международных организаций.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей Валерьевич
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