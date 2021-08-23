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Ситуация на Корейском полуострове
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Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем США урегулирование на Корейском полуострове

Игорь Моргулов находится на плановых консультациях в Сеуле

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким обсудили в понедельник на встрече в Сеуле перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно перспектив урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сеульский международный пресс-центр сообщил, что 24 августа ожидается встреча Моргулова, находящегося на плановых консультациях в Сеуле, со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

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