Срок отложенного голосования на онлайн-выборах в Москве могут изменить

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Глава штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве, зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с просьбой изменить порядок применения "отложенного решения" на онлайн-голосовании, заменив возможный для него период с "календарного дня" на "24 часа".

"29-30 июля в Москве прошло тестирование московской системы электронного голосования. Одним из результатов теста стал вопрос о порядке и времени применения функции "отложенного решения", по которому и в штабе по наблюдению, и в технической рабочей группе велись споры. Мы получили большое количество вопросов о том, почему возможность использования функции "отложенного решения" ограничена одним календарным днем. После консультации с руководством Министерства цифрового развития и технической группой мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть возможность изменить порядок применения "отложенного решения", заменив "календарный день" на "24 часа", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Также Венедиктов отметил, что дистанционное электронное голосование продлится 60 часов без перерыва.

Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам началось в Москве в четверг, 29 июля, в 08:00 мск и продлилось до 20:00 мск пятницы, 30 июля. В его рамках было выдано более 146 тыс. электронных бюллетеней. Принять участие в тестировании могли почти 4 млн московских избирателей с подтвержденными аккаунтами на mos.ru. Участников тестового голосования спросили о необходимости обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и векторе развития столичного транспорта - общественного или личного. Порядка 10% участников общегородского тестирования системы онлайн-голосования в Москве проверили функцию отложенного голоса, изменив свой голос в течение трех часов, но того же дня.

О выборах

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году. По его словам, московские избиратели, которые подали заявку на участие в онлайн-выборах, но не смогли проголосовать со своего устройства по тем или иным причинам, смогут сделать это на установленных на избирательных участках компьютерах.