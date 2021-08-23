Слуцкий считает, что "Крымская платформа" станет очередной мертворожденной инициативой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Крымская платформа" не может быть успешной по определению, это мертворожденная инициатива. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным [иначе и быть не могло], но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал депутат.

Слуцкий заметил, что еще до начала мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, "по-видимому, осознав бесперспективность своей затеи, решил сыграть на опережение", заявив, что лидеры западных стран не приедут, так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - добавил он.

Глава комитета указал на то, что, согласно декларации так называемого саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом. Однако, полагает парламентарий, на деле эта идея выльется "в очередную мертворожденную инициативу". "Крым стал неотъемлемой частью России по воле самих жителей полуострова более семи лет назад. Это свершившийся факт. И на этом все разговоры должны быть закончены", - резюмировал Слуцкий.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, озвучил план создания так называемой Крымской платформы. Первоначально встреча планировалась на май этого года, но неопределенность с участниками вынудила перенести мероприятие на август. В итоге согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны.