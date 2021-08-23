Власти Украины отказали Косачеву во въезде в страну

"Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер - только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал)", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По его словам, украинский МИД "предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии", "деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока", а также "компенсации причиненных убытков". "Ну что тут скажешь… Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае - в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много", - написал сенатор.

Косачев отметил, что в понедельник в селе Чемужовка Харьковской области на братской могиле были установлены две мемориальные плиты с именами 127 имен героев Великой Отечественной, среди которых родной брат его бабушки и двоюродный дед. Сенатор сообщил, что он был приглашен на церемонию открытия нового мемориала. "Несмотря на понятные риски, связанные с посещением современной Украины российскими политиками, горел желанием приехать", - добавил политик.

Вице-спикер отметил, что 23 августа является одной из мрачных дат в истории Европы - в 1939 году был подписан Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией, известный как пакт Молотова - Риббентропа. "Подозреваю, не случайно именно в этот день (хотя формально повод иной) украинские власти собрали в Киеве так называемую "Крымскую платформу", незатейливо пытаясь провести исторические параллели. Но если они, эти отсылающие к диктаторскому произволу параллели и уместны в отношении Крыма, то применительно не к 2014-му, а к 1954-му году, когда была на тяжелые 60 лет определена его непростая и несправедливая украинская доля", - написал он.

Сенатор убежден, что тогдашнее решение Хрущева передать Крым из РСФСР в УССР "на самом деле было чисто сталинским - Советский Союз в 1954 году думал и жил на 100% по сталинским лекалам". "Решение 1954 года, принятое без спроса крымчан, было столь же тоталитарным, как и договоренности Сталина с Гитлером за 15 лет до того по Польше и Прибалтике. В этом смысле сегодняшняя "Крымская платформа", как и вся политика нынешних киевских властей по крымскому вопросу, - это безуспешная и бесперспективная, но оттого не менее циничная и неправовая попытка вернуть к жизни решения эпохи сталинского тоталитаризма", - отметил Косачев.