Секретарь Совбеза РФ обсудит с коллегами по БРИКС угрозы глобальной безопасности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в режиме видеоконференции примет участие в 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), курирующих вопросы безопасности.

Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза, на мероприятии "планируется обсудить вызовы и угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности на современном этапе". Встреча пройдет под председательством индийской стороны.

Предыдущее такое мероприятие состоялось в сентябре 2020 года, когда в БРИКС председательствовала Россия. Из-за распространения коронавируса оно проходило в режиме видеоконференции. Патрушев на той встрече заметил, что страны объединения достойно преодолевают трудный период пандемии, и призвал выводить сотрудничество "пятерки" на новый уровень.

Позже он поделился с журналистами итогами мероприятия, указав, в частности, что страны БРИКС отметили деструктивные планы США по размещению оружия в космосе. Также на встрече, по словам секретаря российского Совбеза, была названа недопустимой организация "цветных революций" и дискредитация руководства неугодных Западу государств.

Россия активно взаимодействует с другими государствами в форматах многосторонних консультаций по линии безопасности, в частности в рамках БРИКС, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Акроним БРИКС (BRICS) образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась к организации в декабре 2010 года, до этого она называлась БРИК). Цель объединения, созданного в 2006 году по инициативе России, - развитие всестороннего сотрудничества между странами-участницами.