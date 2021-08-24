Главы МИД РФ и Венгрии обсудят развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит с рабочим визитом Венгрию, где проведет переговоры с главой МИД этой страны Петером Сийярто. Будапешт станет первым пунктом в серии визитов российского министра в страны ЕС.

Встреча Лаврова и Сийярто станет уже второй в 2021 году. Их последние переговоры прошли в январе, когда венгерский министр с рабочим визитом посетил Москву.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2019 года в Будапеште.

В рамках визита Лавров возложит венок к советскому воинскому мемориалу на центральной площади венгерской столицы Сабадшаг (Свободы), а также выступит перед участниками совещания венгерских послов и постоянных представителей при международных организациях.

Посетив Венгрию, Лавров на этой неделе отправится в Австрию, а оттуда в Италию, где он также проведет переговоры со своими коллегами.

Беспрецедентный уровень отношений

Накануне визита в интервью венгерской газете Magyar Nemzet Лавров подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Будапештом на нынешнем этапе вышло на беспрецедентный уровень. Как отметил министр, товарооборот между странами в январе-мае 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года почти на 35%. По словам главы МИД РФ, у государств нет раздражителей, которые нельзя было бы устранить в ходе рабочих консультаций.

О высоком уровне отношений двух стран свидетельствует тот факт, что Венгрия - первая и на данный момент единственная страна Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины "Спутник V", а также вакцинировала этим препаратом порядка 1 млн человек. В МИД РФ перед встречей отметили, что масштабы вакцинации позволили перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию. В частности, с 27 июля вакцинированные россияне могут свободно приезжать в Венгрию, получив шенгенскую визу. Позже данное решение было распространено и на непривитых туристов, имеющих отрицательный ПЦР-тест.

Планируется, что министры обсудят реализацию проекта АЭС "Пакш-2", поставки российского газа в Венгрию по южному направлению, а также пассажирских железнодорожных вагонов в Египет в рамках совместного проекта. "Стороны убеждены, что российско-венгерские торгово-экономические связи имеют солидный потенциал для дальнейшего качественного развития, и намерены предпринимать согласованные усилия в интересах его использования", - подчеркнули на Смоленской площади.

Ситуация на Украине

Ожидается, что Лавров и Сийярто обсудят положение дел на Украине, особенно в свете подписанного 21 июля президентом этой страны Владимиром Зеленским закона "О коренных народах Украины". Россия неоднократно подчеркивала, что он ущемляет интересы русских, венгров и других народов.

Не исключено, что главы МИД РФ и Венгрии могут затронуть и тему инициированного Киевом форума "Крымская платформа". Комментируя данную встречу, российский министр назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". В свою очередь президент Венгрии Янош Адер, выступая на этом форуме, раскритиковал власти Украины за ограничения прав венгров в стране, в частности в изучении венгерского языка.

Международная повестка

Ранее Захарова сообщила, что одной из тем на переговорах станут отношения России с ЕС и НАТО. По словам Лаврова, несмотря на создаваемые Брюсселем санкционные препятствия, Москве и Будапешту удается не только последовательно реализовывать запущенные ранее флагманские проекты, но и определять новые сферы взаимодействия.

Как отметил в преддверии встречи глава МИД РФ, Москва принимает во внимание, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт известные обязательства, касающиеся участия в многосторонних санкционных режимах против третьих стран даже в тех случаях, когда это противоречит национальным интересам Венгрии. Однако, как подчеркнул Лавров, в XXI веке не должно быть места подобным проявлениям принуждения к "блоковой солидарности".

Вероятно, министры не обойдут стороной и ситуацию в Афганистане, особенно в связи с напряженной ситуацией в провинции Панджшер. Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят обстановку в Нагорном Карабахе, а также другие актуальные международные темы.