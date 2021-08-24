Жириновский и Шевченко на дебатах обсудили, как часто надо менять политиков во власти

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры ЛДПР и "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС) Владимир Жириновский и Максим Шевченко в ходе первых предвыборных дебатов на "Первом канале" во вторник, несмотря на заявленную тему "Демография", поспорили о сменяемости во власти, активах главы либерал-демократов и экс-губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале.

В самом начале дебатов оба политика придерживались темы - Шевченко раскритиковал власти за оптимизацию в медицине, сокращение больниц и потребовал обеспечить возможность полного бесплатного обследования граждан перед вакцинацией. Жириновский со своей стороны призвал оказывать максимальную поддержку беременным женщинам с самых ранних сроков и обеспечить контроль за питанием, в особенности детским.

Однако уже после второго вопроса Шевченко указал на то, что в Госдуме воспроизводится "одна и та же модель думской номенклатуры", когда одни и те же люди заседают в нижней палате по 30 лет. "Вот Владимир Вольфович Жириновский, старейший политик Российской Федерации. Владимир Вольфович возглавил партию, которая возникла в 1989-1990 году", - напомнил он, назвав Жириновского "отцом-основателем этой системы". Лидер РПСС утверждал, что Жириновский - человек "состоятельный, богатый", а его сын Игорь Лебедев "предпочел бизнес в Испании". Он также призвал "изменить в корне политическую ситуацию", поменяв состав Госдумы.

"Всякого рода ярлыки, что я богатый человек - это ложь и клевета. Что мой сын имеет бизнес в Испании - тоже", - парировал Жириновский в спокойном тоне. По его словам, "то, что политики находятся долго у власти - это хорошо". Для этого он привел в пример президента США Джо Байдена, который всю жизнь занимается политикой, тогда как в Афганистане власть меняется постоянно. Затем лидер ЛДПР перешел на тему демографии, заметив, что население России не растет из-за постоянных революций. "Выгонять [политиков] легче всего", - добавил он.

Кто предал Фургала?

Далее Шевченко был задан вопрос о таком положении программы его партии, как бесплатная медицина. В ответ он снова перешел на тему того, что убыль населения идет в течение последних 30 лет. "С того момента, как вы пришли в политику, как пришли подобные вам", - сказал лидер РПСС. Далее Шевченко обвинил ЛДПР в "предательстве" находящегося сейчас под стражей из-за подозрений в причастности к организации убийств Сергея Фургала. "Вот также вы и к стране относитесь!" - утверждал Шевченко, который пришел на дебаты в надетой под пиджак футболке с именем Фургала.

Жириновский в спокойной манере упрекнул оппонента во лжи, заявив, что ЛДПР никогда не предавала Фургала. "Без нас бы он не стал ни депутатом, ни губернатором", - заметил он, напомнив, что партия собрала деньги на адвокатов для Фургала, но во время следствия вмешиваться в процесс никто не имеет права. "После вынесения приговора мы освободим Сергея Фургала и он встретит новый год дома, без ваших политических спекуляций", - сказал Жириновский, перейдя затем на тему демографии. В частности, он вновь призвал к активной репатриации русских из других стран.

В заключение Жириновский и Шевченко обсудили оказание помощи отцам, проблему приобретения коллективного иммунитета. Лидер ЛДПР, в частности, предложил активно разъяснять необходимость вакцинации, при этом оба политика выступили против принудительных прививок. "Вы ляжете под нож хирурга, который 30 лет работает, или мальчика, который вчера окончил медицинский вуз?" - в конце спросил Жириновский.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.