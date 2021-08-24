МИД РФ заявил, что важно сохранять диалог со всеми сторонами межкорейского урегулирования

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док на встрече в Сеуле во вторник акцентировали важность поддержания регулярного диалога двух стран, а также других вовлеченных сторон в интересах политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярного диалога между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций дипломатов.

Днем ранее Моргулов провел двустороннюю встречу по вопросу межкорейского урегулирования со спецпосланником США по КНДР Сон Кимом. Российский дипломат также встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном, а также его заместителем Ё Сын Бэ, обсудив график политических двусторонних контактов двух стран, а также реализацию программы мероприятий года взаимных обменов, приуроченных к 30-летию дипломатических отношений Москвы и Сеула.