В СБ считают, что искусственный интеллект становится инструментом геополитического влияния

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта на фоне всеобщей цифровизации становятся инструментом геополитического влияния, в этой сфере возникает уже не только научно-техническая конкуренция, но и военно-политическое противоборство. Об этом заявил во вторник заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, выступая на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Технологии искусственного интеллекта являются одним из ключевых факторов четвертой промышленной революции и при этом требуют внимания с точки зрения обеспечения безопасности и защиты национальных интересов. В настоящее время активное внедрение технологий, позволяющих имитировать когнитивные функции человека, идет на уровне государственных структур, научно-исследовательских и производственных организаций и на уровне частных компаний, - заметил он. - Вместе с тем в условиях тотальной цифровизации технологии искусственного интеллекта приобретают форму инструмента геополитического влияния".

Более того, продолжил Храмов, в научной среде активно обсуждаются сценарии предстоящих конфликтов между человеческой цивилизацией и будущим сообществом машин. "Вопрос, кто будет этим сообществом управлять, становится отнюдь не риторическим, - считает он. - Констатируем в связи с этим, что область искусственного интеллекта неизбежно превращается в сферу не только научно-технической конкуренции, но и военно-политического противоборства".

Замсекретаря российского Совбеза обратил внимание на то, что с учетом этих угроз развитые страны, прежде всего США и их ближайшие союзники, сейчас активно продвигают на международных площадках "выгодные им подходы к формированию фундаментальных основ создания систем искусственного интеллекта и регулирования их применения в различных областях". "Очевидно, что целью государств, преуспевших в разработке таких правил и стандартов и стремящихся к их закреплению на международном уровне, является получение в меняющихся исторических реалиях новых возможностей доминирования в мировом масштабе", - указал он.

При этом, как отметил Храмов, существует риск подмены объективных критериев, касающихся функциональности, надежности и безопасности автоматизированных систем, нечеткими субъективными оценками, которые могут позволить использовать новые технологии для достижения конъюнктурных политических и экономических целей. "Эти обстоятельства формируют угрозы национальной безопасности Российской Федерации и диктуют необходимость адекватного реагирования", - подытожил он.