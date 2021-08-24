Посольство РФ заявило, что ждет от Франции действий в поддержку Минских соглашений

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Россия надеется, что Франция будет содействовать выполнению Киевом положений Минских соглашений. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Париже, размещенном в Twitter в ответ на высказывания министра-делегата по вопросам внешней торговли Франции Франка Риестера, касающиеся Крыма.

"Мы ожидаем, что Франция будет содействовать выполнению Украиной положений Минских соглашений, а также тех решений, которые были приняты на парижском саммите Нормандской группы", - отметили в российской дипмиссии. В посольстве также напомнили, что "в ходе референдума 2014 года за воссоединение Крыма с Россией высказались 96,77% жителей полуострова".

Франк Риестер ранее написал в Twitter, что "Франция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией". "Франция продолжит действовать ради мирного восстановления суверенитета Украины над Крымом. И я подтвердил это на саммите "Крымской платформы", - заявил министр-делегат.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев называл целью форума, состоявшегося 23 августа, координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Согласно оценкам организаторов, в первой встрече в этом формате приняли участие представители чуть более 40 стран и международных организаций. 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "зафиксирует позицию" стран, которые примут участие в форуме, и "сделает соответствующие выводы".