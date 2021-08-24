Лавров: участники расширенной "тройки" по Афганистану заинтересованы в продолжении работы

БУДАПЕШТ, 24 августа. /ТАСС/. Все участники расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай, Пакистан) заинтересованы в продолжении консультаций. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы имели контакты с главами внешнеполитических ведомств и США, и КНР, и Пакистана. У всех есть заинтересованность в том, чтобы эту работу продолжать", - сказал он.

"Сейчас, после того, что произошло в Афганистане на земле, когда создалась новая реальность, кто бы как к этому ни относился, это реальность, с ней придется считаться", - подчеркнул министр.

По его словам, Москва остается приверженной задаче установления мира и стабильности в Афганистане, чтобы с территории этой страны больше не исходили угрозы терроризма и наркотрафика для всего региона.

"Надеюсь, что все те, кто сейчас наблюдает за событиями в Афганистане, будут руководствоваться именно этим, а не какими-то политизированными, идеологизированными фобиями", - указал Лавров.